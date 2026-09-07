7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

एजबेस्टन टेस्ट से पहले PCB का बड़ा एक्‍शन, मोहम्‍मद रिजवान और इमाम-उल-हक के खिलाफ शुरू की जांच

PCB action against Mohammad Rizwan and Imam-ul-Haq: मोहम्‍मद रिजवान और इमाम-उल-हक के खिलाफ PCB ने बड़ा एक्‍शन लेते हुए इंटरनल डिसिप्लिनरी जांच शुरू कर दी है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि इन दोनों के फोन जब्‍त कर उनका डाटा भी ट्रांसफर किया गया था।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 07, 2026

PCB action against Mohammad Rizwan and Imam-ul-Haq

मैच के दौरान चोट से कराहते इमाम-उल-हक। (फोटो सोर्स: cricinfo)

PCB action against Mohammad Rizwan and Imam-ul-Haq: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार को कन्फर्म किया कि इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान के बीच जांच का दायरा बढ़ने के मीडिया आरोपों के बाद डिसिप्लिन और कंडक्ट के बारे में रिपोर्ट्स के बाद इंटरनल डिसिप्लिनरी जांच शुरू की गई है। पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर आमिर मीर के बयान के मुताबिक, बोर्ड डिसिप्लिन और कंडक्ट से जुड़े मामलों का इंटरनल रिव्यू कर रहा है और यह प्रोसेस उसके नियमों के मुताबिक किया जा रहा है।

इंटरनल डिसिप्लिनरी जांच शुरू की

पीसीबी के हवाले से डॉन की रिपोर्ट में बताया गया है कि पीसीबी ने डिसिप्लिन और कंडक्ट से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद इंटरनल डिसिप्लिनरी जांच शुरू कर दी है, जिसका अभी इंटरनल रिव्यू किया जा रहा है। बोर्ड ऐसे मामलों को अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से हैंडल करता है। यह प्रोसेस पीसीबी के नियमों के तहत किया जा रहा है, ताकि यह पक्का हो सके कि सभी संबंधित लोगों पर पूरा ध्यान दिया जाए। यह बयान जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें बताया गया था कि इन दो खिलाड़ियों के मोबाइल फोन जब्‍त कर डेटा लिया गया था। यह जांच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के लिए लंदन में रहने के दौरान उनकी एक्टिविटीज और कॉन्टैक्ट्स की जांच का हिस्सा था।

लॉर्ड्स में हार के बाद जब्‍त किए गए थे फोन

पकिस्‍तान की टीम दूसरे टेस्ट को 194 रन से हार गई थी, जिस वजह से बोर्ड ने टीम में बड़े फेरबदल किए। 9 सितंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले रिजवान और इमाम समेत कई खिलाड़ियों और हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को टीम से रिलीज कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, लॉर्ड्स में हार के बाद टीम के सिक्योरिटी ऑफिसर ने इन दोनों खिलाड़ियों के फोन जब्‍त कर लिए थे और कई घंटे बाद उनका डेटा कथित तौर पर कहीं और ट्रांसफर होने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया था। हालांकि पीसीबी ने किसी भी ऑफिशियल बयान में यह कन्फर्म नहीं किया है कि उसने खिलाड़ियों के फोन जब्‍त किए हैं या उनका डेटा हासिल किया है। रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दूसरे आउटलेट्स ने भी ऐसी ही जानकारी दी है।

पीसीबी ने अन्‍य कोई जानकारी देने से किया इनकार

पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर ने सोमवार को ऐसी बिना वेरिफाई की गई रिपोर्ट्स को सही मानने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि इस समय कुछ प्लेटफॉर्म पर चल रही कोई भी अंदाजे वाली रिपोर्ट या बिना वेरिफाई किए दावे, खासकर जो दुश्मन बाहरी सोर्स से आ रहे हैं, उन्हें भरोसेमंद नहीं माना जाना चाहिए। पीसीबी ने अन्‍य कोई जानकारी देने से भी मना कर दिया है, और कहा है कि प्रोसेस चलने तक कोई कमेंट नहीं किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

07 Sept 2026 04:07 pm

Published on:

07 Sept 2026 04:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एजबेस्टन टेस्ट से पहले PCB का बड़ा एक्‍शन, मोहम्‍मद रिजवान और इमाम-उल-हक के खिलाफ शुरू की जांच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

शेफाली वर्मा को सेंड ऑफ देना पाकिस्तानी कप्तान को पड़ गया महंगा, ICC ने ठोक दिया जुर्माना

Pakistan Captain Fatima Sana fined
क्रिकेट

Duleep Trophy ने बदल दी इन क्रिकेटर्स की किस्मत, किसी ने भारत को जिताए 2 वर्ल्डकप, तो कोई बल्लेबाजों के लिए बना ‘खौफ’

Yuvraj Singh on Retirement, Yuvraj Singh vs Virat Kohli Ravi Shastri, MS Dhoni call to Yuvraj, Yuvraj Singh Yo-Yo Test, Cricket News Hindi.
क्रिकेट

Duleep Trophy Final में ईस्‍ट जोन ने रचा इतिहास, तोड़ डाला अपना 40 साल पुराना सबसे बड़े स्‍कोर का रिकॉर्ड

Ishan Kishan Double Hundred, East Zone vs South Zone, Duleep Trophy 2026 Final,
क्रिकेट

Ishan Kishan ने Duleep Trophy के फाइनल में रचा इतिहास, दोहरा शतक ठोकने वाले बने ईस्ट जोन के बने तीसरे बल्लेबाज

Duleep Trophy 2026 Final Ishan Kishan Double Hundred
क्रिकेट

Ishan Kishan 100: 21 चौके, 2 छक्के और 171 रन, Duleep Trophy 2026 के फाइनल में ईशान किशन का गरजा बल्ला

Ishan Kishan Sixes in 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.