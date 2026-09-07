मैच के दौरान चोट से कराहते इमाम-उल-हक। (फोटो सोर्स: cricinfo)
PCB action against Mohammad Rizwan and Imam-ul-Haq: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार को कन्फर्म किया कि इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान के बीच जांच का दायरा बढ़ने के मीडिया आरोपों के बाद डिसिप्लिन और कंडक्ट के बारे में रिपोर्ट्स के बाद इंटरनल डिसिप्लिनरी जांच शुरू की गई है। पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर आमिर मीर के बयान के मुताबिक, बोर्ड डिसिप्लिन और कंडक्ट से जुड़े मामलों का इंटरनल रिव्यू कर रहा है और यह प्रोसेस उसके नियमों के मुताबिक किया जा रहा है।
पीसीबी के हवाले से डॉन की रिपोर्ट में बताया गया है कि पीसीबी ने डिसिप्लिन और कंडक्ट से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद इंटरनल डिसिप्लिनरी जांच शुरू कर दी है, जिसका अभी इंटरनल रिव्यू किया जा रहा है। बोर्ड ऐसे मामलों को अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से हैंडल करता है। यह प्रोसेस पीसीबी के नियमों के तहत किया जा रहा है, ताकि यह पक्का हो सके कि सभी संबंधित लोगों पर पूरा ध्यान दिया जाए। यह बयान जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें बताया गया था कि इन दो खिलाड़ियों के मोबाइल फोन जब्त कर डेटा लिया गया था। यह जांच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के लिए लंदन में रहने के दौरान उनकी एक्टिविटीज और कॉन्टैक्ट्स की जांच का हिस्सा था।
पकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट को 194 रन से हार गई थी, जिस वजह से बोर्ड ने टीम में बड़े फेरबदल किए। 9 सितंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले रिजवान और इमाम समेत कई खिलाड़ियों और हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को टीम से रिलीज कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, लॉर्ड्स में हार के बाद टीम के सिक्योरिटी ऑफिसर ने इन दोनों खिलाड़ियों के फोन जब्त कर लिए थे और कई घंटे बाद उनका डेटा कथित तौर पर कहीं और ट्रांसफर होने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया था। हालांकि पीसीबी ने किसी भी ऑफिशियल बयान में यह कन्फर्म नहीं किया है कि उसने खिलाड़ियों के फोन जब्त किए हैं या उनका डेटा हासिल किया है। रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दूसरे आउटलेट्स ने भी ऐसी ही जानकारी दी है।
पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर ने सोमवार को ऐसी बिना वेरिफाई की गई रिपोर्ट्स को सही मानने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि इस समय कुछ प्लेटफॉर्म पर चल रही कोई भी अंदाजे वाली रिपोर्ट या बिना वेरिफाई किए दावे, खासकर जो दुश्मन बाहरी सोर्स से आ रहे हैं, उन्हें भरोसेमंद नहीं माना जाना चाहिए। पीसीबी ने अन्य कोई जानकारी देने से भी मना कर दिया है, और कहा है कि प्रोसेस चलने तक कोई कमेंट नहीं किया जाएगा।
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