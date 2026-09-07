पकिस्‍तान की टीम दूसरे टेस्ट को 194 रन से हार गई थी, जिस वजह से बोर्ड ने टीम में बड़े फेरबदल किए। 9 सितंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले रिजवान और इमाम समेत कई खिलाड़ियों और हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को टीम से रिलीज कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, लॉर्ड्स में हार के बाद टीम के सिक्योरिटी ऑफिसर ने इन दोनों खिलाड़ियों के फोन जब्‍त कर लिए थे और कई घंटे बाद उनका डेटा कथित तौर पर कहीं और ट्रांसफर होने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया था। हालांकि पीसीबी ने किसी भी ऑफिशियल बयान में यह कन्फर्म नहीं किया है कि उसने खिलाड़ियों के फोन जब्‍त किए हैं या उनका डेटा हासिल किया है। रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दूसरे आउटलेट्स ने भी ऐसी ही जानकारी दी है।