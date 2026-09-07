Duleep Trophy ने बदल दी इन क्रिकेटर्स की किस्मत, किसी ने भारत को जिताए 2 वर्ल्डकप, तो कोई बल्लेबाजों के लिए बना ‘खौफ’

युवराज सिंह ने 2003-04 के संस्करण में नॉर्थ जोन के लिए फाइनल में ईस्ट जोन के खिलाफ दोनों पारियों में शतक ठोके थे। पहली पारी में उन्होंने 106 रन और दूसरी पारी में 148 रन बनाए। इसी दौरान उनका टेस्ट डेब्यू हुआ। युवराज सिंह ने 139 फर्स्ट-क्लास मैच खेले, जिनमें 221 पारियों में 8,965 रन बनाए। उनका औसत 44.16 रहा, जिसमें 26 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि, इंटरनेशनल पिच पर रेड बॉल के खिलाफ उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में वह भारत को दो बार वर्ल्ड चैंपियन बना गए। 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने जो किया, वो इतिहास में दर्ज हो गया।