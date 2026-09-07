‘Babar Azam की टीम से PCB को भी नहीं है कोई उम्मीद’, शोएब अख्तर ने बताई Pakistan Cricket के अंदर की बात

Shoaib Akhtar on Pakistan Cricket Team: साल 2022 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की तस्वीर ही बदल गई। वो आखिरी साल था जब पाकिस्तान की टीम किसी आईसीसी इवेंट के फाइनल में पहुंची थी। हालांकि उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान लड़खड़ाते हुए पहुंची और इंग्लैंड के खिताबी मुकाबले में बुरी तरह रौंद डाला। उसके बाद अगले ही साल वनडे वर्ल्डकप खेला गया और टीम अगले राउंड में भी जगह नहीं बना सकी। इस समय टीम इंग्लैंड दौरे पर है और शुरुआती दोनों मैच हार चुकी है। सीरीज के बीच में PCB ने बड़ा फैसला लिया और 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, जिसके बाद शोएब अख्तर ने टीम को जमकर लताड़ा है।