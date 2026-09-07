Pakistan Cricket की दुर्दशा के पीछे टीम इंडिया के खिलाफ एक टी20 मैच, मोहम्मद यूसुफ ने बताई पूरी कहानी

इस मुकाबले में भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था, जहां बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बिना कोई विकेट गंवाए 152 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया था। बाबर आजम ने 68 और मोहम्मद रिजवान ने 79 रन की पारी खेली थी। इस जीत के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार जीत के लिए तरसता रहा और सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं, बल्कि कई बड़ी टीमों के खिलाफ उसका प्रदर्शन निचले स्तर पर आ गया। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन वहां उसे इंग्लैंड से हार झेलनी पड़ी और उसके बाद से किसी भी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान का प्रदर्शन औसत भी नहीं रहा है।