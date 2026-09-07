SA vs AUS Test 2026: 8 साल बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी ऑस्ट्रेलिया, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान

Australia vs South Africa Test Series 2026: सोमवार को ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका दौरे पर खेली जाने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप रहने वाले मार्नस लाबुशेन अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि, जैक वेदराल्ड को बाहर कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी बार साल 2018 में गई थी, जब सैंडपेपर गेट विवाद हुआ था।