8 साल पहले आज ही के दिन ‘जेंटलमैंस गेम’ की साख पर लगा था दाग, खिलाड़ियों की इस हरकत से शर्मिंदा हुआ था क्रिकेट जगत

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सिरीज का तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था। सीरीज 1-1 से बराबर थी। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के 43वें ओवर में बैंक्रॉफ्ट ने जेब से छोटा पीला ऑब्जेक्ट निकाला और गेंद के एक तरफ रगड़ना शुरू कर दिया। टीवी कैमरे ने इसे लाइव कैद कर लिया। मैच खत्म होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ के साथ बैंक्रॉफ्ट ने स्वीकार किया कि गेंद को स्विंग कराने के लिए यह उनका प्लान था।



बाद में जांच में साफ हुआ कि असल में सैंडपेपर इस्तेमाल हुआ था, जिसे वार्नर ने सुझाया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत एक्शन लिया। स्मिथ और वार्नर को एक साल तक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट खेलने से बैन किया गया। वहीं बैंक्रॉफ्ट पर नौ महीने का बैन लगा। स्मिथ और बैंक्रॉफ्ट दो साल तक कप्तानी नहीं कर सके, जबकि वार्नर को लाइफटाइम लीडरशिप बैन मिला। तीनों खिलाड़ियों को घटना के तुरंत बाद, सिरीज के बीच में ही घर भेज दिया गया।