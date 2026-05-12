वैभव सूर्यवंशी के इस्तेमाल में राजस्थान रॉयल्स से कहां हो रही सबसे बड़ी गलती? संजय मांजरेकर का बड़ा खुलासा

Sanjay Manjrekar on Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी सबसे उभरते हुए युवा सितारों में से एक हैं। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में सिर्फ 11 पारियों में 236.56 के जबरदस्‍त स्‍ट्राइक रेट से शानदार 440 रन बनाए हैं। इस लाजवाब प्रदर्शन को देख हर कोई उन्‍हें भारतीय टीम में शामिल करने की मांग कर रहा है। जहां पूरे टूर्नामेंट में उनकी निडर बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा है, वहीं भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने खुलासा किया है कि इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि राजस्‍थान रॉयल्‍स फ्रैंचाइजी इस युवा खिलाड़ी का इस्तेमाल अनजाने में गलत तरीके से कर रही है।