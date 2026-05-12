प्लेऑफ्स की रेस में सबसे आगे RCB, टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में कोई टीम का कोई नहीं, देखें लिस्ट

अंपायर से डिस्कसन करते हुए RCB के खिलाड़ी (फोटो- IANS)
IPL 2026 Purple Cap And Orange Cap Race: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अब तक 55 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों के बाद 2 टीमें आधिकारिक रूप से प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी हैं तो 8 टीमें अभी प्लेऑफ्स की रेस में बनी हुई हैं। इस रेस में सबसे आगे डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसने 11 में से 7 मैच जीते हैं और 4 गंवाए हैं। टीम के पास 14 अंक तो हैं ही साथ में नेट रनरेट सबसे बेहतर है। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट देखें तो RCB को कोई बल्लेबाज नजर नहीं आता है।
गेंदबाजों के मामले में भुवनेश्वर कुमार टॉप पर तो हैं लेकिन फिर टॉप 10 में दूसरा कोई गेंदबाज नजर नहीं आता। इसकी वजह से ये भी है कि आरसीबी की गेंदबाज ज्यादातर भुवनेश्वर कुमार पर निर्भर करती है लेकिन बल्लेबाजी विभाग में ऐसा नहीं है। RCB की बल्लेबाजी किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। यही वजह है कि टीम का कोई खिलाड़ी भले ही टॉप 10 लिस्ट में नहीं है लेकिन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ्स की दहलीज पर खुद को पहुंचा दिया है।
ऑरेंज कैप की रेस में हेनरिक क्लासेन सबसे आगे हैं, जिन्होंने 54.89 की औसत से 494 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल हैं, जिन्होंने 43.36 की औसत से 477 रन बनाए हैं। 11 मैचों में 47.50 की औसत से 475 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा तीसरे स्थान पर हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 10 मुकाबलों में 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 462 बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में चौथे नंबर पर काबिज हैं। गिल के सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन 11 मुकाबलों में 440 रनों के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने भी इस सीजन 11 मुकाबलों में 440 रन बनाए हैं और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में छठे नंबर पर हैं। इसके बाद संजू सैमसन, कूपर कोनोली, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नंबर आता है।
पर्पल कैप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के सिर की शोभा बढ़ा रही है। भुवनेश्वर 11 मुकाबलों में अब तक 21 विकेट निकाल चुके हैं। वहीं, अंशुल कंबोज 19 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गुजरात टाइटंस की ओर से आईपीएल 2026 में 11 मुकाबलों में 18 विकेट लेकर कगिसो रबाडा तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव 11 मुकाबलों में 16 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं। ईशान मलिंगा 16 विकेट लेकर पांचवें और राशिद खान 15 विकेट के साथ लिस्ट में छठे नंबर पर काबिज हैं। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे जोफ्रा आर्चर 15 विकेट चटकाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं। सीएसके के जेमी ओवरटन 14 विकेट लेकर 8वें और कार्तिक शर्मा 13 विकेट के साथ 9वें स्थान पर हैं। अर्शदीप सिंह ने 11 मैचों में 13 विकेट हासिल किए हैं और वह 10वें स्थान पर हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|11
|21
|अंशुल कंबोज
|11
|19
|कगिसो रबाडा
|11
|18
|प्रिंस यादव
|11
|16
|ईशान मलिंगा
|11
|16
|राशिद खान
|11
|15
|जोफ्रा आर्चर
|11
|15
|जेमी ओवरटन
|10
|14
|कार्तिक त्यागी
|10
|13
|अर्शदीप सिंह
|11
|13
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|औसत
|हेनरिक क्लासेन
|11
|494
|54.89
|केएल राहुल
|12
|477
|43.36
|अभिषेक शर्मा
|11
|475
|47.50
|शुभमन गिल
|10
|462
|46.20
|वैभव सूर्यवंशी
|11
|440
|40.00
|साई सुदर्शन
|11
|440
|40.00
|संजू सैमसन
|11
|430
|53.75
|कूपर कोनोली
|11
|415
|51.88
|ईशान किशन
|11
|409
|37.18
|श्रेयस अय्यर
|11
|392
|56.00
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