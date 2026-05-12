प्लेऑफ्स की रेस में सबसे आगे RCB, टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में कोई टीम का कोई नहीं, देखें लिस्ट

ऑरेंज कैप की रेस में हेनरिक क्लासेन सबसे आगे हैं, जिन्होंने 54.89 की औसत से 494 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल हैं, जिन्होंने 43.36 की औसत से 477 रन बनाए हैं। 11 मैचों में 47.50 की औसत से 475 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा तीसरे स्थान पर हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 10 मुकाबलों में 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 462 बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में चौथे नंबर पर काबिज हैं। गिल के सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन 11 मुकाबलों में 440 रनों के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने भी इस सीजन 11 मुकाबलों में 440 रन बनाए हैं और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में छठे नंबर पर हैं। इसके बाद संजू सैमसन, कूपर कोनोली, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नंबर आता है।