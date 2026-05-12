जीत तो गई दिल्ली, लेकिन ये गलती पड़ी भारी, अब अक्षर पटेल को भरना पड़ेगा 12 लाख का जुर्माना, जानें क्यों

IPL 2026 PBKS vs DC: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सोमवार को धर्मशाला में आईपीएल 2026 का 55वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 210 रन बनाए। 211 रन के लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस मुकाबले को जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने प्लेऑफ्स की उम्मीदों को जिंदा रखा है। अब उसके 12 मैचों में 10 अंक हो गए हैं। इस मुकाबले में दिल्ली को हर हाल में जीत की दरकार थी और टीम ने उसे हासिल भी किया लेकिन कप्तान अक्षर पटेल पर जुर्माना लगा दिया गया है।