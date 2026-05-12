लगातार 4 मैच हारने के बाद अब प्लेऑफ्स में कैसे पहुंचेगी पंजाब किंग्स, समझें पूरा समीकरण

Punjab Kings Playoffs Scenario in IPL 2026: आईपीएल 2026 के 55वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट से हरा दिया। ये पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार है। इस हार के बावजूद पंजाब किंग्स चौथे स्थान पर बनी हुई है लेकिन अगर ऐसा ही खेल जारी रहा, तो उसे चौथे प्लेऑफ्स की रेस से बाहर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को अब इस सीजन लीग स्टेज में और 3 मैच खेलने हैं। पंजाब किंग्स 11 में से 6 मैच जीतकर 13 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। अंतिम 4 में पहुंचने के लिए 17 अंक के जादुई आंकड़े को छूना होगा, हालांकि टीमें 14 अंक लेकर भी प्लेऑफ्स में पहुंच जाती हैं लेकिन कई टीमें 14 अंक हासिल करने के बावजूद प्लेऑफ्स से बाहर हो जाती हैं।