भुवनेश्वर कुमार की फिर होगी भारतीय टीम में वापसी? दिग्गज क्रिकेटर ने IPL फॉर्म देख कही बड़ी बात

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भुवनेश्वर कुमार ने इस सीजन शानदार प्रदर्शन किया है और वह फिर से भारतीय टी20 टीम में जगह बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर ने इस सीजन एक बार चार विकेट लिए हैं और छह बार तीन या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। आईपीएल के 19 साल के इतिहास में इससे पहले सिर्फ एक गेंदबाज ने एक सीजन में छह बार तीन या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया था। साल 2021 में हर्षल पटेल ने यह उपलब्धि हासिल की थी और अब भुवनेश्वर कुमार ने भी ऐसा कर दिखाया है।