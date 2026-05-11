ICC ने जारी की वनडे की सालाना रैंकिंग, टीम इंडिया को एक रेटिंग पाइंट्स का नुकसान, देखें टॉप 10 की लिस्ट

आईसीसी द्वारा सोमवार को जारी सालाना रैंकिंग में भारतीय टीम 118 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। पिछले साल टीम इंडिया के पास 119 रेटिंग अंक थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत से हारने वाली न्यूजीलैंड की टीम 113 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को रैंकिंग में फायदा हुआ है और वह चौथे स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर, पाकिस्तान का प्रदर्शन पिछले साल काफी खराब रहा, जिसकी वजह से उसे एक स्थान का नुकसान हुआ और टीम अब पांचवें स्थान पर है।