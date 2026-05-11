Bhuvneshwar Kumars first ipl six in 10 years: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मैच में आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ​​इस मैच के हीरो भुवनेश्वर कुमार रहे। भुवी ने न केवल गेंद से कमाल का प्रदर्शन करते हुए चार अहम विकेट चटकाए, बल्कि लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के आखिरी तनावपूर्ण पलों में एक जबरदस्त छक्का लगाकर सबको चौंका दिया। इस उम्‍दा प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। उनके इस प्रदर्शन ने अंबाती रायडू और दीपदास गुप्‍ता को भी अपना मुरीद बना लिया। उन्‍होंने भुवी की तारीफ करते हुए कहा कि भुवी अब 10 साल पहले जैसे थे, वैसे नजर आ रहे हैं।