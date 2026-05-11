RCB के कोच एंड्रयू फ्लावर को अंपायर से उलझना पड़ा भारी, अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर BCCI ठोका तगड़ा जुर्माना

RCB head coach Andy Flower fined: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हेड कोच एंड्रयू फ्लावर रविवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। जिम्बाब्वे के इस पूर्व बल्लेबाज पर आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। 58 वर्षीय कोच को आर्टिकल 2.3 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो मैच के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल से संबंधित है।