IPL से बाहर होने के बाद क्या हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो किया? जानें इसके पीछे का सच

Hardik Pandya Unfollows Mumbai Indians: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के अभियान का रविवार रात रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार के बाद खत्‍म हो गया। इस मुकाबले में एमआई ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने सिर्फ 167 रनों का लक्ष्‍य रखा था, जिसे उसने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। ये इस सीजन में एमआई की आठवीं हार थी, इस हार के साथ ही एलएसजी के बाद मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई। लेकिन, इस मैच से ज्‍यादा चर्चा में एमआई के कप्‍तान हार्दिक पंड्या हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह है कि हार्दिक पंड्या ने कप्‍तानी से हटाए जाने और एमआई के बाहर होते देख मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है। आइये इसके पीछे का सच जानते हैं।