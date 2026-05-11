RCB को मैच जिताने के बाद भावुक हुए क्रुणाल पंड्या, रुंधा गला तो इयान बिशप को मांगनी पड़ी माफी

Krunal Pandya get emotional: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का मुकाबला काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। महज 167 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी आरसीबी की पारी में कई ऐसे नाटकीय मोड़ आए, जब मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी हो गया, लेकिन अंतत: आरसीबी आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत दर्ज करते हुए एमआई को टूर्नामेंट से बाहर का रास्‍ता दिखा दिया। आरसीबी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले क्रुणाल पंड्या लाइव प्रसारण के दौरान भावुक हो गए। कीरोन पोलार्ड के साथ बिताए पांच को याद करते हुए उनका गला रुंध गया। यह देख इयान बिशप को उनसे माफी मांगनी पड़ी।