RCB vs MI: आईपीएल 2026 के 54वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से शिकस्‍त दी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में एमआई ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने 167 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में आरसीबी ने संघर्ष करते हुए आखिरी गेंद पर 8 विकेट खोकर जीत हासिल की। इस हार के साथ ही मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद एमआई के कार्यवाहक कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हमें इसकी आदत नहीं है, यह बात पचाना मुश्किल है। इसके साथ ही उन्‍होंने यह भी बताया कि आखिर चूक कहां हुई।