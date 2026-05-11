RCB ने आखिरी गेंद पर दर्ज की रोमांचक जीत, टूर्नामेंट बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी मुंबई इंडियंस

RCB vs MI Match Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार रात रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में प्‍लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। इससे पहले दिन के मुकाबले सीएसके ने एलएसजी को बाहर किया था। आरसीबी ने दो विकेट से यह शानदार जीत दर्ज की है। एक ऐसी पिच पर जहां 167 रनों का पीछा करते हुए बल्लेबाज मुश्किलों से जूझते नजर आए। क्रुणाल पंड्या की 73 रनों की जुझारू पारी और भुवनेश्वर कुमार के शानदार फिनिशिंग टच ने आरसीबी को जीत दिलाई।