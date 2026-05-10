उर्विल पटेल ने ठोक दिया IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक, जेब से पर्ची निकाल दिया ये संदेश

उर्विल यहीं नहीं रुके। इसके बाद मोहम्मद शमी के ओवर में एक छक्का और एक सिंगल लेकर 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस दौरान एक खास पल देखने को मिला, जब अर्धशतक के बाद उर्विल पटेल ने जश्न मनाते हुए अपनी जेब से एक पेपर निकाला, जिस पर गुजराती भाषा में लिखा था, “This is for you Papa.” यानी “यह आपके लिए है पापा।” उनका यह इमोशनल सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।