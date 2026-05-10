10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

उर्विल पटेल ने ठोक दिया IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक, जेब से पर्ची निकाल दिया ये संदेश

IPL 2026 CSK vs LSG: आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में उर्विल पटेल ने सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक ठोककर इतिहास रच दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने ये कारनामा करने के बाद जेब से एक नोट निकालकर एक संदेश दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 10, 2026

Urvil Patel Fastest Fifty

उर्विल पटेल (फोटो- IANS)

Fastest Fifty in IPL History Urvil Patel: आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में Urvil Patel ने इतिहास रच दिया। चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) की ओर से खेलते हुए उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के खिलाफ सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

आते ही कर दी छक्के-चौकों की बारिश

इस मुकाबले में उर्विल पटेल ने शुरुआत से ही तूफानी अंदाज अपनाया। उन्होंने अपनी पारी की पहली गेंद पर एक रन लिया और फिर अगली चार गेंदों पर लगातार चार छक्के जड़ दिए। इसके बाद एक गेंद वाइड रही और फिर अगली तीन गेंदों में उन्होंने दो छक्के और एक चौका जड़कर लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी।

उर्विल यहीं नहीं रुके। इसके बाद मोहम्मद शमी के ओवर में एक छक्का और एक सिंगल लेकर 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस दौरान एक खास पल देखने को मिला, जब अर्धशतक के बाद उर्विल पटेल ने जश्न मनाते हुए अपनी जेब से एक पेपर निकाला, जिस पर गुजराती भाषा में लिखा था, “This is for you Papa.” यानी “यह आपके लिए है पापा।” उनका यह इमोशनल सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

IPL में सबसे तेज अर्धशतक

आईपीएल के इतिहास में अब सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के साथ पूर्वी पटेल के नाम भी दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि जायसवाल ने आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ यह कारनामा किया था। उन्होंने केएल राहुल के 14 गेंदों में लगाए गए अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ा था।

आपको बता दें कि आईपीएल 2018 में राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। तब वह पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे थे। वहीं पैट कमिंस और रोमारियो शेफर्ड भी 14-14 गेंदों में अर्धशतक जड़ चुके हैं। यूसुफ पठान, सुनील नरेन, निकोलस पूरन, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा 15-15 गेंदों में आईपीएल में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं।

23 गेंदों में किया बड़ा धमाका

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उर्विल ने 23 गेंदों में ताबड़तोड़ 65 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उन्होंने 282 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और एलएसजी की जीत की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। 10वें ओवर में जब वह आउट हुए, तब सीएसके ने 126 रन बना लिए थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Updated on:

10 May 2026 06:58 pm

Published on:

10 May 2026 06:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / उर्विल पटेल ने ठोक दिया IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक, जेब से पर्ची निकाल दिया ये संदेश

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

शादी के 10 साल बाद पिता बने सूर्यकुमार यादव ने बताया बेटी का नाम, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

Suryakumar Yadav Devisha Shetty and Riddhima
क्रिकेट

LSG के 8 बल्लेबाज नहीं छू पाए 20 रन का भी आंकड़ा, फिर भी टीम ने खड़ा कर दिया 203 रन का स्कोर

ipl 2026 csk vs lsg Jamie Overton celebrating wicket
क्रिकेट

SRH और GT ने जीते हैं सबसे ज्यादा मैच, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह हुई सबसे आसान, जानें कैसे

IPL 2026 Captains
क्रिकेट

IPL 2026 में 52 मैच खत्म लेकिन एक भी टीम नहीं बना पाई प्लेऑफ्स में जगह, जानें किसके पास कितना है चांस

PBKS vs SRH IPL 2026
क्रिकेट

CSK vs MI: चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, क्या धोनी खेल रहे हैं? देखें प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.