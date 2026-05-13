‘तुम पूरी जिंदगी T20 स्पेशलिस्ट ही रहोगे’, वैभव सूर्यवंशी को एबीडी ने दिया बड़ा चैलेंज

AB de Villiers challenge to Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में जमकर गर्दा उड़ा रहे हैं। इसी वजह से हर कोई इस वंडर बॉय की चर्चा कर रहा है। इसी कड़ी में एबी डिविलयर्स का नाम भी जुड़ गया है। एबीडी का मानना ​​है कि इस टीनएजर को अभी अपनी काबिलियत साबित करने के लिए काफी लंबा सफर तय करना है, तभी वे उनकी क्षमताओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो पाएंगे। महज एक साल से कुछ ज्‍यादा समय में ही, सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय बन गए हैं। लोकप्रियता के मामले में उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है।