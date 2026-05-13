दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश जीते या पाकिस्तान, टीम इंडिया का नुकसान होना तय, टॉप 5 से हो जाएगी बाहर

अगर बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी पाकिस्तान को हरा देता है, तो उसका जीत प्रतिशत 58.33 हो जाएगा और वह पांचवें स्थान पर पहुंच जाएगी। ऐसे में भारतीय टीम छठे स्थान पर खिसक जाएगी। दूसरी ओर, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और वह आठवें स्थान पर पहुंच जाएगा, जहां उसका जीत प्रतिशत 25 रह जाएगा। हालांकि, अगर पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीत लेता है, तो उसका जीत प्रतिशत 50 हो जाएगा और वह भारतीय टीम से आगे निकल जाएगा। वहीं, अगर दूसरा टेस्ट ड्रॉ होता है, तो भारतीय टीम को फायदा मिलेगा। उस स्थिति में बांग्लादेश छठे और पाकिस्तान सातवें स्थान पर बना रहेगा। बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 41.67 और पाकिस्तान का 33.5 हो जाएगा।