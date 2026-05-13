RCB vs KKR: आज लगातार 5वीं जीत दर्ज करेगी केकेआर या आरसीबी रोकेगी विजय रथ, जानें कौन-किस पर पड़ेगा भारी?

RCB vs KKR Head to Head Record: आईपीएल 2026 का लीग चरण अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। यहां से हर दिन किसी के लिए समीकरण बनेंगे तो किसी के बिगड़ेंगे। इसी कड़ी में आज बुधवार 13 मई को टूर्नामेंट का 57वां मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्‍टेडियम में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। शाम 7.30 बजे से खेला जाने वाला ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है, क्‍योंकि आरसीबी इस मैच को जीतकर प्‍लेऑफ का टिकट हासिल करना चाहेगी तो केकेआर रेस में बने रहने के इरादे से उतरेगी। इस मैच से पहले इन दोनों टीमों के एक-दूसरे के खिलाफ आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।