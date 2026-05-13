13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पहले GT से मिली शर्मनाक हार, फिर BCCI ने कमिंस पर ठोका भारी जुर्माना, जानें कप्तान से कहां हुई गलती

Pat Cummins Fined: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। पहले टीम सिर्फ 86 रनों पर सिमटकर अपनी सबसे बड़ी हार झेल गई, और अब कप्तान पैट कमिंस को स्लो ओवर रेट के लिए भारी जुर्माना भरना पड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 13, 2026

Australia squad announce for Pakistan tour

ट्रैविस हेड और पैट कमिंस (Photo - IANS)

Pat Cummins Fined: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए कुछ भी सही नहीं रहा। गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ एक बड़ी हार झेलने के बाद अब टीम के कप्तान पैट कमिंस को स्लो ओवर रेट के कारण लाखों का जुर्माना भरना पड़ा है।

SRH को लगा डबल झटका

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गुजरात के खिलाफ मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टीम को न केवल मैदान पर करारी शिकस्त मिली, बल्कि मैच के बाद कप्तान पर भी गाज गिरी। BCCI ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आईपीएल की आचार संहिता के तहत स्लो ओवर रेट (तय समय में ओवर पूरे न करना) के कारण की गई है। चूंकि इस सीजन में हैदराबाद की यह पहली गलती थी, इसलिए जुर्माना 12 लाख तक सीमित रहा। कमिंस से पहले अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर जैसे कप्तान भी इस नियम की चपेट में आ चुके हैं।

बल्लेबाजी का शर्मनाक सरेंडर

मैच की बात करें तो 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हैदरबाद (SRH) की टीम सिर्फ 14.5 ओवर में 86 रनों पर ऑल-आउट हो गई। यह रनों के लिहाज से हैदराबाद की अब तक की सबसे बड़ी हार (82 रन) है। साथ ही, 86 रन आईपीएल इतिहास में हैदराबाद का अब तक का सबसे कम स्कोर भी बन गया है।

कप्तान कमिंस ने क्या कहा?

इतनी बड़ी हार और जुर्माने के बाद भी पैट कमिंस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, 'T20 क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। हमने इस सीजन में 5-6 मैच जीते हैं, जो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। अब हमें इस हार को भुलाकर उन चीजों पर ध्यान देना होगा जिन्होंने हमें जीत दिलाई थी।'

इस हार के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद टॉप 4 में बनी हुई है। अब तक 7 मुकाबले जीतकर टीम तीसरे स्थान पर है और उसे अंतिम 4 का टिकट हासिल करने के लिए बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। हालांकि पैट कमिंस एंड कंपनी एक मैच जीतकर भी अंतिम 4 का टिकट हासिल कर सकती है, बशर्ते अपना नेट रनरेट बेहतर रखना होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

13 May 2026 01:02 pm

Published on:

13 May 2026 12:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पहले GT से मिली शर्मनाक हार, फिर BCCI ने कमिंस पर ठोका भारी जुर्माना, जानें कप्तान से कहां हुई गलती

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

आज लगातार 5वीं जीत दर्ज करेगी केकेआर या आरसीबी रोकेगी विजय रथ, जानें कौन-किस पर पड़ेगा भारी?

RCB vs KKR Head to Head Record
क्रिकेट

अगर KKR ने नहीं दर्ज की लगातार 5वीं जीत, तो हो जाएगी प्लेऑफ्स से बाहर, समझें पूरा समीकरण

Ajinkya Rahane and Sunil Narine
क्रिकेट

8 मैच जीतने के बावजूद GT को प्लेऑफ्स में एंट्री नहीं, लेकिन इतनी जीत के बाद RCB का टिकट पक्का, जानें कैसे

RCB Playoffs Qualification Scenario
क्रिकेट

IPL Qualification Scenarios: प्लेऑफ में पहुंचने की किस टीम की कितनी उम्मीदें? जानें सभी 8 टीमों का पूरा गणित

IPL 2026 Playoff Scenarios, IPL Points Table 2026
क्रिकेट

SRH के बल्लेबाजों ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, लेकिन कप्तान ने गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा, बताई कहां हुई चूक

Sunrisers Hyderabad
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.