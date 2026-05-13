पहले GT से मिली शर्मनाक हार, फिर BCCI ने कमिंस पर ठोका भारी जुर्माना, जानें कप्तान से कहां हुई गलती

ट्रैविस हेड और पैट कमिंस (Photo - IANS)
Pat Cummins Fined: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए कुछ भी सही नहीं रहा। गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ एक बड़ी हार झेलने के बाद अब टीम के कप्तान पैट कमिंस को स्लो ओवर रेट के कारण लाखों का जुर्माना भरना पड़ा है।
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गुजरात के खिलाफ मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टीम को न केवल मैदान पर करारी शिकस्त मिली, बल्कि मैच के बाद कप्तान पर भी गाज गिरी। BCCI ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आईपीएल की आचार संहिता के तहत स्लो ओवर रेट (तय समय में ओवर पूरे न करना) के कारण की गई है। चूंकि इस सीजन में हैदराबाद की यह पहली गलती थी, इसलिए जुर्माना 12 लाख तक सीमित रहा। कमिंस से पहले अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर जैसे कप्तान भी इस नियम की चपेट में आ चुके हैं।
मैच की बात करें तो 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हैदरबाद (SRH) की टीम सिर्फ 14.5 ओवर में 86 रनों पर ऑल-आउट हो गई। यह रनों के लिहाज से हैदराबाद की अब तक की सबसे बड़ी हार (82 रन) है। साथ ही, 86 रन आईपीएल इतिहास में हैदराबाद का अब तक का सबसे कम स्कोर भी बन गया है।
इतनी बड़ी हार और जुर्माने के बाद भी पैट कमिंस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, 'T20 क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। हमने इस सीजन में 5-6 मैच जीते हैं, जो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। अब हमें इस हार को भुलाकर उन चीजों पर ध्यान देना होगा जिन्होंने हमें जीत दिलाई थी।'
इस हार के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद टॉप 4 में बनी हुई है। अब तक 7 मुकाबले जीतकर टीम तीसरे स्थान पर है और उसे अंतिम 4 का टिकट हासिल करने के लिए बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। हालांकि पैट कमिंस एंड कंपनी एक मैच जीतकर भी अंतिम 4 का टिकट हासिल कर सकती है, बशर्ते अपना नेट रनरेट बेहतर रखना होगा।
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