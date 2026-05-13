पहले GT से मिली शर्मनाक हार, फिर BCCI ने कमिंस पर ठोका भारी जुर्माना, जानें कप्तान से कहां हुई गलती

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गुजरात के खिलाफ मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टीम को न केवल मैदान पर करारी शिकस्त मिली, बल्कि मैच के बाद कप्तान पर भी गाज गिरी। BCCI ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आईपीएल की आचार संहिता के तहत स्लो ओवर रेट (तय समय में ओवर पूरे न करना) के कारण की गई है। चूंकि इस सीजन में हैदराबाद की यह पहली गलती थी, इसलिए जुर्माना 12 लाख तक सीमित रहा। कमिंस से पहले अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर जैसे कप्तान भी इस नियम की चपेट में आ चुके हैं।