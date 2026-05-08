IPL में होगा बड़ा बदलाव, 2028 से 74 नहीं बल्कि 94 मैच खेले जाएंगे, BCCI चेयरमैन ने बताया क्या है मास्टरप्लान

मैचों की संख्या बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती समय की है। अभी 74 मैचों वाला आईपीएल करीब दो महीने चलता है। अगर मैचों को 94 करना है, तो बीसीसीआई को कम से कम ढाई महीने का समर्पित विंडो चाहिए होगा। और इसमें चुनौती ये है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का कैलेंडर (FTP) साल 2027 तक पहले से ही तय है। बीसीसीआई साल 2027 के बाद एक बड़ा विंडो हासिल करने की कोशिश करेगा, ताकि आईपीएल के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कुछ समय के लिए थामा जा सके।