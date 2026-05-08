सूर्यकुमार यादव ने ही अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी! इन 3 बड़ी गलतियों की वजह से छीनी जा सकती है कप्तानी

Suryakumar Yadav Mistakes in T20 Cricket: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद सूर्यकुमार यादव को भारत की टी20 टीम का नियमित कप्तान बना दिया गया। सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और टी20 एशिया कप 2025 के बाद 2026 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। हालांकि, इन टूर्नामेंट्स में खुद सूर्यकुमार यादव का कुछ खास योगदान नहीं रहा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठे। जिस संजू सैमसन ने आखिरी मुकाबलों में भारतीय टीम की नैया पार लगाई, उसी बल्लेबाज को वह प्लेइंग इलेवन में रखना नहीं चाहते थे।