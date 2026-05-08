‘इसे रोकना मुश्किल, जल्द करेगा इंडिया के लिए डेब्यू’, कोहली को आउट करने वाले प्रिंस यादव के लिए रायुडू ने कही ये बात

विराट कोहली के विकेट को लेकर रायुडू ने कहा कि वह गेंद इतनी शानदार थी कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उसे नहीं खेल पाता। उन्होंने कहा, 'विराट को जिस गेंद पर प्रिंस ने बोल्ड किया, वह शायद इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन गेंद (Ball of the Tournament) है। गेंद आखिरी समय पर जिस तरह स्विंग होकर स्टंप्स से टकराई, वह किसी भी गेंदबाज का सपना हो सकता है। प्रिंस ने अपने ही दिल्ली के सीनियर खिलाड़ी विराट को आउट कर यह साबित कर दिया कि उनमें कितना दम है।'