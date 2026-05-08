‘विराट भैया ने जो सिखाया, वही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया’ प्रिंस यादव ने कोहली को 0 पर बोल्ड कर दुनिया को चौंकाया

आरसीबी के सामने 213 रनों का विशाल लक्ष्य था। उम्मीद थी कि विराट कोहली क्रीज पर टिककर मैच जिताएंगे, लेकिन प्रिंस यादव के इरादे कुछ और ही थे। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए प्रिंस ने अपनी दूसरी ही गेंद पर विराट को चारों खाने चित कर दिया। गेंद की मूवमेंट इतनी शानदार थी कि विराट का विकेट उड़ गया और वह खुद हैरान रह गए। बता दें कि साल 2017 के बाद विराट कोहली पहली बार आईपीएल में बिना खाता खोले आउट हुए हैं।