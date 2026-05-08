IPL 2026, Points Table: जीत के साथ अब भी प्लेऑफ की रेस में लखनऊ, हार के बाद RCB इस पोजीशन पर, देखें अंकतालिका

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 11 मैचों में सात जीते हैं और तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 14 अंक और +0.737 के नेट रनरेट के साथ वह टॉप पर बनी हुई है। दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स (PBKS) है। पिछले तीन मैचों में उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब ने 10 मैचों में छह जीते हैं और तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 13 अंक और +0.571 के नेट रनरेट के साथ वह दूसरे स्थान पर है।