भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव बने पिता, पत्नी देविशा ने बेटी को दिया जन्म

Suryakumar Yadav and Devisha Shetty Welcomes Baby Girl: भारतीय टी-20 टीम के कप्तान और मुंबई इंडियंस (MI) के धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी माता-पिता बन गए हैं। उनके घर बेटी ने जन्म लिया है। इस खुशखबरी को साझा करते हुए सूर्यकुमार यादव ने अपने सोशल मीडिया 'X' पोस्ट पर लिखा, 'खुशियों भरी मुस्कान, ढेर सारा प्यार और सपनों के सच होने के साथ हम अपनी नन्ही परी का स्वागत करते हैं।'