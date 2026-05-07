IPL 2026: क्या मुंबई इंडियंस में पड़ गई फूट? RCB के खिलाफ मैच के लिए रायपुर नहीं पहुंचे हार्दिक पांड्या, फैंस बोले – अगले सीजन CSK से खेलेंगे

पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ हार्दिक पीठ की ऐंठन के कारण नहीं खेल पाए थे। उनकी अनुपस्थिति में सूर्यकुमार यादव ने टीम की कप्तानी की। लेकिन अब खबर आ रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 10 मई को होने वाले मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या टीम के साथ रायपुर नहीं गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मुंबई इंडियंस की पूरी टीम एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुई, तब भी हार्दिक वहां मौजूद नहीं थे।