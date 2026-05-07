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IPL 2026 Points Table: आज पहली टीम बाहर होगी? LSG को हरा RCB के पास अंक तालिका के टॉप पर जाने का मौका

IPL 2026 Points Table: IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6 टीमों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। आज बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला मुकाबला लखनऊ के लिए करो या मरो जैसा है, जबकि RCB जीत के साथ टॉप पर पहुंच सकती है।

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भारत

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Anshika Verma

May 07, 2026

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) (Photo - IANS)

IPL 2026 full points table today update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। पॉइंट्स टेबल की हालत ऐसी है कि इसे देखकर फैंस भी हैरान हैं। 49 मैचों के बाद टेबल में एक ट्रैफिक जाम लग गया है, जहां 6 टीमें ऐसी हैं जिनके खाते में 10 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं। आज होने वाला 50वां मैच इस सीजन की पूरी तस्वीर बदल सकता है।

LSG के लिए करो या मरो, हारते ही होगा बैग-पैक

आज का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच है। लखनऊ के लिए स्थिति बहुत नाजुक है। उनके खाते में अभी सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। अगर आज वे RCB से हारते हैं, तो आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर ही पहुंच जाएंगे। हार के बाद LSG ज्यादा से ज्यादा 12 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, और इस सीजन जिस तरह का कॉम्पिटिशन है, 12 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा है।

RCB के पास नंबर 1 बनाने का मौका

दूसरी तरफ, बेंगलुरु के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है। RCB फिलहाल 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर आज वे लखनऊ को हरा देते हैं, तो उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से RCB सीधे सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को पछाड़कर पॉइंट्स टेबल में नंबर वन की कुर्सी पर कब्जा कर लेगी। 50 मैचों के बाद टॉप पर होना बेंगलुरु के फैंस के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा।

6 टीमों के बीच फंसा है पेंच

पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो टॉप की 6 टीमों ने प्लेऑफ की रेस को बेहद मुश्किल बना दिया है।

  • सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): 14 पॉइंट्स (अभी नंबर 1 पर)
  • पंजाब किंग्स (PBKS): 13 पॉइंट्स
  • RCB, राजस्थान रॉयल्स (RR), गुजरात टाइटन्स (GT): तीनों के 12-12 पॉइंट्स
  • चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): 10 पॉइंट्स

हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए सिर्फ एक और जीत चाहिए, जबकि पंजाब भी 15 पॉइंट्स के साथ खुद को सुरक्षित करने की कोशिश में है। ऐसा लग रहा है कि प्लेऑफ की चार टीमें इन्हीं 6 में से निकलकर आएंगी। आरसीबी के जीतते ही टॉप पर तीन टीमों के 13 या उससे ज्यादा अंक हो जाएंगे, जिससे नीचे वाली टीमों के लिए राह और कठिन हो जाएगी।

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Updated on:

07 May 2026 02:43 pm

Published on:

07 May 2026 02:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Points Table: आज पहली टीम बाहर होगी? LSG को हरा RCB के पास अंक तालिका के टॉप पर जाने का मौका

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