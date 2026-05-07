IPL 2026 Points Table: आज पहली टीम बाहर होगी? LSG को हरा RCB के पास अंक तालिका के टॉप पर जाने का मौका

दूसरी तरफ, बेंगलुरु के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है। RCB फिलहाल 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर आज वे लखनऊ को हरा देते हैं, तो उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से RCB सीधे सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को पछाड़कर पॉइंट्स टेबल में नंबर वन की कुर्सी पर कब्जा कर लेगी। 50 मैचों के बाद टॉप पर होना बेंगलुरु के फैंस के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा।