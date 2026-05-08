ओपनर्स के बाद फिर लड़खड़ाई दिल्ली की बल्लेबाजी, अपने ही घर में नहीं छू पाई 150 रन का भी आंकड़ा

इस सीजन दिल्ली की बल्लेबाजी लाइनअप एकजुट होकर प्रदर्शन करने में नाकाम रही है और इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अनुकूल रॉय और कार्तिक त्यागी ने दो-दो विकेट चटकाए। कार्तिक त्यागी ने चार ओवर में सिर्फ 25 रन देकर दो बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, तो अनुकूल रॉय ने चार ओवर में 31 रन दिए। इसके अलावा वैभव राणा ने तीन ओवर में 39 रन देकर एक विकेट हासिल किया, तो सुनील नरेन सबसे किफायती रहे। उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और एक विकेट भी हासिल किया। कैमरन ग्रीन ने एक ओवर में 12 रन देकर एक विकेट लिया।