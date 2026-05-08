LSG ने बनाए 209 रन, चेज करते हुए RCB ने बनाए 203, फिर 9 रन से कैसे जीत गई लखनऊ की टीम?

आपको बता दें कि इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी की और उनकी शुरुआत भी अच्छी रही। टीम ने 9 ओवर तक बिना विकेट गंवाए 95 रन बना लिए थे। मिचेल मार्श ने 32 गेंद में 76 रन बना लिए थे, तो अर्शिन कुलकर्णी 22 गेंद में 17 रन बनाकर नाबाद थे। तभी बारिश शुरू हो गई और मैच काफी देर तक रुका रहा। हालांकि लगभग 40 मिनट की देरी के बाद मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह थी कि किसी भी ओवर की कटौती नहीं हुई थी।