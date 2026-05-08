IPL में ‘हनी-ट्रैप’ का खतरा, BCCI ने फ्रेंचाइजियों और खिलाड़ियों को चेताया, होटल के कमरों में आने-जाने के नियम सख्त, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सभी टीमों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा कि मौजूदा सीजन में कई बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखा गया है। बोर्ड ने इन घटनाओं को टूर्नामेंट की साख और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। सैकिया ने लिखा कि IPL से जुड़े सभी हितधारकों से पेशेवर व्यवहार, अनुशासन और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन घटनाओं पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, तो इससे बीसीसीआई, फ्रेंचाइजियों और पूरे टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।