8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘गंभीर की कोचिंग में सब खुश नहीं, डंडे के दम पर चलाते हैं पूरी टीम!’ पूर्व क्रिकेटर का बड़ा खुलासा

Atul Wassan on Gautam Gambhir Coaching: गौतम गंभीर की कोचिंग में खुश नहीं हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी? पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन के खुलासे ने मचाई खलबली। विराट-रोहित के संन्यास से लेकर डंडे वाली कोचिंग तक, जानिए क्या है पूरा विवाद।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 08, 2026

टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली , gautam gambhir , virat kohli and rohit sharma

टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo - IANS)

Atul Wassan on Gautam Gambhir Coaching: भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की गिनती दुनिया के सबसे सफल कोचों में होने लगी है। उनकी कोचिंग में भारत ने बैक-टू-बैक दो ICC ट्रॉफियां (चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप 2026) जीतकर इतिहास रचा। लेकिन सफलता की इस चमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा और कुछ खिलाड़ियों की नाराजगी भी छिपी है। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने गंभीर के कोचिंग स्टाइल पर ऐसे आरोप लगाए हैं, जिसने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है।

खिलाड़ियों ने साध ली चुप्पी

एक यूट्यूब शो पर बात करते हुए अतुल वासन ने दावा किया कि टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी गंभीर के मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं। उन्होंने गंभीर की मजबूत पर्सनैलिटी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह अपनी पसंद-नापसंद को लेकर बहुत कड़े हैं और टीम को डंडे के दम पर लीड करते हैं। वासन ने कहा, 'मुझे यकीन है कि हर कोई खुश नहीं होगा। जब कोच की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, तो पसंद-नापसंद बीच में आती ही है। जब तक टीम जीत रही है, तब तक सब ठीक है, लेकिन हार मिलते ही बातें उठने लगेंगी।'

क्या कुछ खिलाड़ियों को साइडलाइन किया गया?

जब वासन से पूछा गया कि क्या वह उन खिलाड़ियों को जानते हैं जो नाखुश हैं, तो उन्होंने नाम तो नहीं लिए, लेकिन बड़ा इशारा जरूर किया। उन्होंने कहा कि वह ऐसे 1-2 खिलाड़ियों को जानते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। वासन के मुताबिक, टीम स्पोर्ट में अगर कोच जीत रहा है, तो कोई भी खिलाड़ियों की शिकायत नहीं सुनता और अंत में कोच ही सही साबित होता है।

विराट-रोहित के संन्यास पर भी उठे सवाल

गंभीर की कोचिंग के दौरान ही टीम इंडिया के दो सबसे बड़े दिग्गजों, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि टीम ने सफलता पाई, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों का इस तरह जाना कई विवादास्पद रिपोर्टों को जन्म दे गया। जहां एक तरफ गंभीर ने संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे टैलेंट को खुलकर मौके दिए, वहीं दूसरी तरफ सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनके रिश्तों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है।

गंभीर से थी पुरानी रंजिश

यह भी गौर करने वाली बात है कि अतुल वासन और गौतम गंभीर के रिश्ते पहले भी तनावपूर्ण रहे हैं। जब वासन दिल्ली के सिलेक्टर थे, तब गंभीर को कप्तानी से हटाया गया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। ऐसे में वासन के इन ताजा आरोपों को क्रिकेट एक्सपर्ट्स अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

08 May 2026 02:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘गंभीर की कोचिंग में सब खुश नहीं, डंडे के दम पर चलाते हैं पूरी टीम!’ पूर्व क्रिकेटर का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

राहुल द्रविड़ का साथी बनाने जा रहा टीम इंडिया का स्पिन कोच, IPL में इन फ्रेंचाइजियों के लिए कर चुका है काम

Asia Cup 2025 India Squad
क्रिकेट

IPL में ‘हनी-ट्रैप’ का खतरा, BCCI ने फ्रेंचाइजियों और खिलाड़ियों को चेताया, होटल के कमरों में आने-जाने के नियम सख्त, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

IPL 2026
क्रिकेट

‘विराट भैया ने जो सिखाया, वही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया’ प्रिंस यादव ने कोहली को 0 पर बोल्ड कर दुनिया को चौंकाया

Prince Yadav, Virat Kohli wicket, Prince Yadav bowling, Virat Kohli Duck,
खेल

DC vs KKR Pitch Report: दिल्ली की पाटा पिच पर जमकर बरसेंगे चौके छक्के, कहीं बारिश न बन जाये विलेन, पढ़ें पिच और मौसम का हाल

IPL 2026 DC vs KKR
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी से छिन जाएगी ऑरेंज कैप? आज केएल राहुल दिल्ली में रच सकते हैं इतिहास, जानिए टॉप-5 का पूरा समीकरण

IPL 2026 Orange Cap, Vaibhav Sooryavanshi, KL Rahul,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.