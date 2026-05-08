‘गंभीर की कोचिंग में सब खुश नहीं, डंडे के दम पर चलाते हैं पूरी टीम!’ पूर्व क्रिकेटर का बड़ा खुलासा

एक यूट्यूब शो पर बात करते हुए अतुल वासन ने दावा किया कि टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी गंभीर के मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं। उन्होंने गंभीर की मजबूत पर्सनैलिटी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह अपनी पसंद-नापसंद को लेकर बहुत कड़े हैं और टीम को डंडे के दम पर लीड करते हैं। वासन ने कहा, 'मुझे यकीन है कि हर कोई खुश नहीं होगा। जब कोच की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, तो पसंद-नापसंद बीच में आती ही है। जब तक टीम जीत रही है, तब तक सब ठीक है, लेकिन हार मिलते ही बातें उठने लगेंगी।'