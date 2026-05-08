DC vs KKR: दिल्ली और कोलकाता दोनों के लिए आज ‘करो या मरो’, किसी एक का थम जाएगा सफर, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

मैच के बीच प्लेयर्स से चर्चा करते कप्तान अजिंक्य रहाणे। (फोटो सोर्स: IANS)
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 51वां मैच दिल्ली कैपिटल्स (DC) और तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जाएगा। राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए 'करो या मरो' वाला मैच साबित होने वाला है।
दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मैच बेहद अहम है क्योंकि अगर टीम यहां हारी तो प्लेऑफ की राह पूरी तरह बंद हो जाएगी। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जीत पर पूरा दांव लगाएगी। दोनों टीमों के बीच इस सीजन का यह पहला मुकाबला होगा।
दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत दो लगातार जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। पिछले 8 मैचों में दिल्ली 6 हार चुकी है। घरेलू मैदान पर भी उसकी किस्मत नहीं चल रही है। 10 मैचों में 4 जीत और 6 हार के साथ DC अंकतालिका में सातवें स्थान पर है। उसका नेट रन रेट -0.949 है। एक और हार प्लेऑफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी।
कप्तान अक्षर पटेल का बल्लेबाजी में और कुलदीप यादव का गेंदबाजी में निराशाजनक प्रदर्शन दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी चिंता है। इन दोनों खिलाड़ियों को केकेआर के खिलाफ इस अहम मैच में अपने बेस्ट फॉर्म में लौटना होगा।
केकेआर की शुरुआत इस सीजन बेहद खराब रही। टीम ने लगातार 5 मैच हारे और एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। उस समय टीम बिल्कुल असंतुलित और कमजोर नजर आ रही थी। हालांकि, पिछले तीन मैचों में केकेआर ने शानदार वापसी की है। उसने राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर लगातार तीन जीत हासिल की हैं। अब दिल्ली के खिलाफ चौथी लगातार जीत दर्ज करके वह प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह मजबूत करना चाहेगी।
केकेआर ने 9 मैचों में 3 जीत और 5 हार के साथ 7 अंक जुटाए हैं। वह -0.539 के नेट रन रेट के साथ आठवें स्थान पर है। पिछले तीन मैचों में उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में जबरदस्त सुधार दिखा है, जो दिल्ली के लिए चिंता की बात है। इस मैच में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी।
दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 35 मैच खेले जा चुके हैं। इनमें दिल्ली कैपिटल्स 15 मैच जीती है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 19 मैचों में विजयी रही है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला।
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