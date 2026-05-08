DC vs KKR: दिल्ली और कोलकाता दोनों के लिए आज ‘करो या मरो’, किसी एक का थम जाएगा सफर, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

केकेआर की शुरुआत इस सीजन बेहद खराब रही। टीम ने लगातार 5 मैच हारे और एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। उस समय टीम बिल्कुल असंतुलित और कमजोर नजर आ रही थी। हालांकि, पिछले तीन मैचों में केकेआर ने शानदार वापसी की है। उसने राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर लगातार तीन जीत हासिल की हैं। अब दिल्ली के खिलाफ चौथी लगातार जीत दर्ज करके वह प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह मजबूत करना चाहेगी।