IPL में सुनील नरेन का बड़ा कारनामा, किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए आज तक कोई नहीं कर पाया ऐसा

यह नई उपलब्धि न केवल नरेन के लगातार बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाती है, बल्कि आईपीएल के सबसे प्रभावशाली और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों में से एक के तौर पर उनकी विरासत को भी मजबूत करती है। उन्होंने यह उपलब्धि पूरी तरह से केकेआर की जर्सी में खेलते हुए हासिल की है। सुनील नरेन साल 2012, 2014 और 2024 में टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इस दौरान उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन को भी सराहा गया। नरेन ने 2012, 2018 और 2024 में 'मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर' का अवॉर्ड जीता है। इसके साथ ही 2012 में उन्हें 'पर्पल कैप' भी मिली थी।