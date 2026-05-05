तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए… कप्तान गायकवाड़ की ये बात सुन तिलक से भिड़े ओवरटन, बीच मैदान हुए विवाद का सनसनीखेज खुलासा

आईपीएल में इस बदलाव की वजह से अक्सर गेंदबाजों में साफ तौर पर निराशा देखने को मिलती है, जिन्हें रनों की रफ्तार को रोकने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ मौकों पर तो खिलाड़ियों का गुस्सा भी फूट पड़ा है, जिससे इस टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धी भावना और भी ज्‍यादा उभरकर सामने आई है। ऐसा ही एक वाकया इस सीजन की शुरुआत में सीएसके बनाम एमआई के बीच हुए मैच में देखने को मिला था, जब जेमी ओवरटन और तिलक वर्मा के बीच मैदान पर ही कहा-सुनी हो गई थी। हाल ही में हुए एक इवेंट में एक बच्चे ने ओवरटन से पूछा कि उस झगड़े के दौरान उन्होंने तिलक से क्या कहा था?