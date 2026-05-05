MI and LSG playoff qualification scenarios: आईपीएल 2026 के 47वें मैच में सोमवार रात मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के 229 रनों के विशाल लक्ष्‍य को हासिल करते हुए मुंबई इंडियंस ने शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ उसने एलएसजी का खेल भी बिगाड़ दिया है। एमआई 10 में से 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर है, जबकि एलएसजी ने 9 में से 7 मैच गंवाकर 10 वें यानि आखिरी स्‍थान पर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली मुंबई और ऋषभ पंत के नेतृत्‍व वाली लखनऊ क्‍या टॉप-4 में जगह बना पाएंगी? अगर बना पाएंगी तो कैसे? आइये इन दोनों के प्‍लेऑफ समीकरण पर एक नजर डालते हैं।