निकोलस पूरन ने मचाई तबाही, मार-मार कर MI के गेंदबाजों का किया बुरा हाल, बना डाले ये रिकॉर्ड्स

IPL 2026 MI vs LSG Update: आईपीएल 2026 के 47वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 229 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए एलएसजी ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 228 रन बनाए। इसमें निकोलस पूरन ने 21 गेंदों में 8 छक्कों की मदद से 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसके अलावा मिचेल मार्श और हिम्मत सिंह ने भी टीम के लिए अहम योगदान दिया। मुंबई इंडियंस की ओर से जसप्रीत बुमराह एक बार फिर खाली हाथ लौटे। उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें तीन नो-बॉल डालीं, लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके।