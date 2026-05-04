जयपुर के SMS स्टेडियम में और कितने मैच इस साल खेलेगी राजस्थान रॉयल्स? यहां देखें पूरा शेड्यूल

फिलहाल टीम चौथे स्थान पर है और उसे अंतिम चार का टिकट हासिल करने के लिए बचे हुए चार में से कम से कम 3 मैच जीतने होंगे। हालांकि 2 जीत के साथ भी टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है, लेकिन तब उसे दूसरी टीमों के नेट रन रेट पर निर्भर रहना होगा। राजस्थान रॉयल्स अपने बचे हुए चार में से दो मुकाबले अपने घरेलू मैदान जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलेगी। 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाला मुकाबला एक तरह से ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ माना जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमों की स्थिति लगभग समान है। दोनों ने 10-10 मुकाबले खेले हैं और 6-6 जीत दर्ज की हैं। हालांकि नेट रन रेट के मामले में गुजरात पीछे है, इसी वजह से वह पांचवें स्थान पर है।