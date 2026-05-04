धोनी को लेकर आई बुरी खबर! दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले टीम का साथ छोड़ा, क्यों अपने ही फैंस से छिप रहे हैं माही?

बैटिंग कोच माइक हसी ने धोनी के मैच के दिन गायब रहने की जो वजह बताई है, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हसी के मुताबिक, धोनी को लगता है कि उनकी मौजूदगी टीम के लिए डिस्ट्रैक्शन (ध्यान भटकाने वाली) साबित हो सकती है। हसी ने मुंबई के खिलाफ मैच से पहले कहा था, 'धोनी हमेशा टीम के बारे में सोचते हैं। उन्हें डर है कि अगर वह मैदान पर आएंगे, तो पूरा फोकस उन पर चला जाएगा। कैमरे सिर्फ उन्हें दिखाएंगे और पूरा क्राउड उनके लिए शोर मचाएगा। वह चाहते हैं कि टीम बिना किसी दबाव और शोर-शराबे के अपने खेल पर ध्यान दे।'