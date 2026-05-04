4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

धोनी को लेकर आई बुरी खबर! दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले टीम का साथ छोड़ा, क्यों अपने ही फैंस से छिप रहे हैं माही?

Why Dhoni is not playing: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले एमएस धोनी टीम के साथ दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। क्या धोनी इस बार भी मैदान से दूर रहेंगे? जानिए धोनी के दिल्ली न जाने की असली वजह और कोच का बयान।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 04, 2026

Michael Hussey on MS Dhoni

सीएसके के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ChennaiIPL)

MS Dhoni Injury Update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस के लिए एक दिल दुखाने वाली खबर आई है। मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज एमएस धोनी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। टीम के बॉलिंग कोच एरिक सिमंस ने सोमवार को कन्फर्म किया कि धोनी इस सफर में टीम के साथ नहीं हैं। इसका मतलब है कि यह इस सीजन का 10वां मैच होगा जिसे धोनी मिस करने वाले हैं।

क्यों मैदान से दूर है धोनी

सीजन की शुरुआत में खबर आई थी कि धोनी के पैर की मांसपेशियों (calf injury) में चोट है, जिसके कारण वह पहले दो हफ्तों के लिए बाहर हो गए थे। हालांकि, 44 साल के इस शेर ने फिटनेस टेस्ट पास किया और हैदराबाद और मुंबई के दौरों पर टीम के साथ नजर भी आए। धोनी वहां प्रैक्टिस भी कर रहे थे, लेकिन जब मैच का दिन आता है, तो वह डगआउट से गायब रहते हैं।

फैंस का शोर बन गया है रुकावट?

बैटिंग कोच माइक हसी ने धोनी के मैच के दिन गायब रहने की जो वजह बताई है, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हसी के मुताबिक, धोनी को लगता है कि उनकी मौजूदगी टीम के लिए डिस्ट्रैक्शन (ध्यान भटकाने वाली) साबित हो सकती है। हसी ने मुंबई के खिलाफ मैच से पहले कहा था, 'धोनी हमेशा टीम के बारे में सोचते हैं। उन्हें डर है कि अगर वह मैदान पर आएंगे, तो पूरा फोकस उन पर चला जाएगा। कैमरे सिर्फ उन्हें दिखाएंगे और पूरा क्राउड उनके लिए शोर मचाएगा। वह चाहते हैं कि टीम बिना किसी दबाव और शोर-शराबे के अपने खेल पर ध्यान दे।'

क्या धोनी का फैसला सही है?

कोच हसी का कहना है कि धोनी का यह सोचना कि वह टीम के काम में बाधा बन सकते हैं, कितना सही है या गलत, यह फैसला करना उनका काम नहीं है। लेकिन माही की सोच एकदम साफ है, टीम पहले, मैं बाद में। पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ CSK ने उनके बिना भी 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी, जिससे धोनी के इस फैसले को और मजबूती मिली है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

04 May 2026 06:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / धोनी को लेकर आई बुरी खबर! दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले टीम का साथ छोड़ा, क्यों अपने ही फैंस से छिप रहे हैं माही?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

जयपुर के SMS स्टेडियम में और कितने मैच इस साल खेलेगी राजस्थान रॉयल्स? यहां देखें पूरा शेड्यूल

RR matches Details in SMS Stadium Jaipur
क्रिकेट

‘कैसे इस एक खिलाड़ी ने बदल दी शुभमन गिल की किस्मत’, चेतेश्वर पुजारा ने बताया- GT की जीत का सीक्रेट

Jason Holder GT impact, Shubman Gill Gujarat Titans, Cheteshwar Pujara on Jason Holder, Angkrish Raghuvanshi KKR
क्रिकेट

IPL 2026 के सभी मैच जीतकर भी मुंबई इंडियंस को नहीं मिलेगा प्लेऑफ टिकट, रोमांचक हुई अंतिम 4 की जंग

Mumbai Indians
क्रिकेट

प्लेऑफ में पहुंचने के लिए राजस्थान रॉयल्स को हर हाल में जीतने होंगे इतने मैच, जानें किससे कब-कब मुकाबला

rajasthan royals
क्रिकेट

रोहित शर्मा बनने चले थे बाबर आजम, ट्रॉफी लेने के चक्कर में सरेआम हो गया पोपट! फैंस बोले- ‘ये तो सस्ती कॉपी है’

Babar Azam Rohit Sharma Celebration Copy, PSL 2026 Final Winner, Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen, Iftikhar Ahmed Funny Video, Rohit Sharma Iconic Walk,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.