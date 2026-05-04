धोनी को लेकर आई बुरी खबर! दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले टीम का साथ छोड़ा, क्यों अपने ही फैंस से छिप रहे हैं माही?

सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी। (फोटो सोर्स: एक्स@/ChennaiIPL)
MS Dhoni Injury Update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस के लिए एक दिल दुखाने वाली खबर आई है। मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज एमएस धोनी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। टीम के बॉलिंग कोच एरिक सिमंस ने सोमवार को कन्फर्म किया कि धोनी इस सफर में टीम के साथ नहीं हैं। इसका मतलब है कि यह इस सीजन का 10वां मैच होगा जिसे धोनी मिस करने वाले हैं।
सीजन की शुरुआत में खबर आई थी कि धोनी के पैर की मांसपेशियों (calf injury) में चोट है, जिसके कारण वह पहले दो हफ्तों के लिए बाहर हो गए थे। हालांकि, 44 साल के इस शेर ने फिटनेस टेस्ट पास किया और हैदराबाद और मुंबई के दौरों पर टीम के साथ नजर भी आए। धोनी वहां प्रैक्टिस भी कर रहे थे, लेकिन जब मैच का दिन आता है, तो वह डगआउट से गायब रहते हैं।
बैटिंग कोच माइक हसी ने धोनी के मैच के दिन गायब रहने की जो वजह बताई है, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हसी के मुताबिक, धोनी को लगता है कि उनकी मौजूदगी टीम के लिए डिस्ट्रैक्शन (ध्यान भटकाने वाली) साबित हो सकती है। हसी ने मुंबई के खिलाफ मैच से पहले कहा था, 'धोनी हमेशा टीम के बारे में सोचते हैं। उन्हें डर है कि अगर वह मैदान पर आएंगे, तो पूरा फोकस उन पर चला जाएगा। कैमरे सिर्फ उन्हें दिखाएंगे और पूरा क्राउड उनके लिए शोर मचाएगा। वह चाहते हैं कि टीम बिना किसी दबाव और शोर-शराबे के अपने खेल पर ध्यान दे।'
कोच हसी का कहना है कि धोनी का यह सोचना कि वह टीम के काम में बाधा बन सकते हैं, कितना सही है या गलत, यह फैसला करना उनका काम नहीं है। लेकिन माही की सोच एकदम साफ है, टीम पहले, मैं बाद में। पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ CSK ने उनके बिना भी 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी, जिससे धोनी के इस फैसले को और मजबूती मिली है।
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