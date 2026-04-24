IPL Controversy: कन्कशन रूल के गलत इस्तेमाल पर फंसी मुंबई इंडियंस! कोच महेला जयवर्धने ने सफाई में खोला गहरा राज़

मुंबई की करारी हार के बाद कोच महेला जयवर्धने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा, 'सैंटनर जब गिरे, तो उनका सिर और गर्दन पहले जमीन से टकराए थे। कंधे में चोट थी ही, लेकिन वापस आने के बाद उन्हें चक्कर (Dizziness) आने लगे और वो स्थिर महसूस नहीं कर रहे थे। हमने सुरक्षा के लिए उन्हें स्कैन के लिए भेजा और मैच रेफरी से रिक्वेस्ट की। सब कुछ नियमों के तहत ही हुआ।'

मजाक के अंदाज में महेला ने यह भी कहा कि, 'सैंटनर शायद इस बात से दुखी होंगे कि उनकी बल्लेबाजी की तुलना शार्दुल से की गई, पर उस वक्त यही सही फैसला था।'