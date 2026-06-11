Rahul Dravid son Anvay Dravid U19: राहुल द्रविड़ के दूसरे बेटे अन्वय की भी टीम इंडिया में एंट्री, श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय U19 स्क्वाड में हुए शामिल

Rahul Dravid son Anvay Dravid U19: भारतीय क्रिकेट के 'द वॉल' कहे जाने वाले पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ के घर से एक और बड़ी खुशखबरी आई है। उनके बड़े बेटे समित द्रविड़ के बाद, अब उनके छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ (Anvay Dravid) को भी टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिल गया है। एस शरथ की अगुवाई वाले जूनियर सिलेक्शन पैनल ने 4 जुलाई से शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम का ऐलान किया है, जिसमें अन्वय द्रविड़ को व्हाइट-बॉल (वनडे) स्क्वाड में शामिल किया गया है। इस पूरे दौरे पर भारतीय टीम तीन वनडे और दो मल्टी-डे (चार दिवसीय) मैच खेलेगी, जिसके लिए यशवर्धन सिंह चौहान को कप्तान बनाया गया है।