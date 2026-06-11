Nikhil Chaudhary रचेंगे इतिहास, 60 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले भारतीय मूल के क्रिकेटर बनेंगे

Nikhil Chaudhary Australia squad: दिल्ली में जन्मे 30 साल के ऑलराउंडर निखिल चौधरी (Nikhil Chaudhary) एक ऐसा इतिहास रचने के बेहद करीब हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 सीरीज के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। अगर निखिल को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है, तो वह पिछले 60 से ज्यादा सालों (1964 के बाद) में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के पुरुष क्रिकेटर बन जाएंगे। निखिल को यह मौका स्टार खिलाड़ी ट्रैविस हेड की जगह मिला है, जो निजी कारणों से छुट्टी पर हैं।