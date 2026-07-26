IND vs ZIM: सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बावजूद प्रिंस यादव नहीं खेल पाये आखिरी टी20, अब सामने आई यह वजह

भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को 17.5 ओवर में 129 रन पर समेट दिया और 90 रन से मैच जीता। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली टी20 सीरीज जीती थी। टीम इंडिया तीसरे टी20 में जीत के साथ सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरी है। इस सीरीज में भारत की तरफ से तेज गेंदबाज अशोक शर्मा और यश ठाकुर ने डेब्यू किया है।