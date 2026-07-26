IND vs ZIM: सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बावजूद प्रिंस यादव नहीं खेल पाये आखिरी टी20, अब सामने आई यह वजह

प्रिंस यादव की तारीफ करते हुए श्रेयस अय्यर (फोटो- IANS)
Prince Yadav, India vs Zimbabwe T20 Series: तेज गेंदबाज प्रिंस यादव हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी पुष्टि की। बीसीसीआई ने टॉस के बाद अपने अपडेट में कहा, "प्रिंस यादव हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से तीसरे टी20 में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में गेंदबाजी करते समय इंजरी हुई थी।"
प्रिंस यादव को अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बॉलिंग रन-अप के दौरान चोट लगी। उन्होंने दूसरे टी20 में इंजरी की वजह से मैदान से बाहर जाने के पहले दो विकेट ले लिए थे। शनिवार के मैच में उनका बाकी ओवर सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे ने पूरा किया।
प्रिंस ने अब तक 6 टी20 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। तीसरे मैच के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में प्रिंस की जगह अशोक शर्मा ने ली है। वह तेज गेंदबाज मयंक यादव के साथ नई गेंद साझा करेंगे। शनिवार को हुए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे। भारत की तरफ से ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 81 और तिलक वर्मा ने 29 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली थी।
भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को 17.5 ओवर में 129 रन पर समेट दिया और 90 रन से मैच जीता। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली टी20 सीरीज जीती थी। टीम इंडिया तीसरे टी20 में जीत के साथ सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरी है। इस सीरीज में भारत की तरफ से तेज गेंदबाज अशोक शर्मा और यश ठाकुर ने डेब्यू किया है।
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