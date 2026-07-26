CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा हादसा, स्टंट करते वक्त सिर के बल गिरा जिम्नास्ट, अफरा तफरी में ले जाया गया हॉस्पिटल

Gabriel Langton Injury, Commonwealth Games 2026: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मेन्स टीम जिम्नास्टिक फाइनल इवेंट के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 19 वर्षीय इंग्लिश जिम्नास्ट गेब्रियल लैंगटन हाई बार पर अपना रूटीन पूरा कर रहे थे, तभी उनका हाथ फिसल गया और वे बार को पकड़ने में असफल रहे। इसके बाद वे सीधे सिर और गर्दन के बल जमीन पर गिर पड़े। हादसे के तुरंत बाद मेडिकल टीम उनके पास पहुंची। कुछ देर तक मौके पर ही इलाज किया गया, उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया।