26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा हादसा, स्टंट करते वक्त सिर के बल गिरा जिम्नास्ट, अफरा तफरी में ले जाया गया हॉस्पिटल

जिम्नास्ट गेब्रियल लैंगटन हाई बार पर अपना रूटीन पूरा कर रहे थे, तभी उनका हाथ फिसल गया और वह बार को पकड़ने से चूक गए। इसके बाद वह सीधे सिर और गर्दन के बल जमीन पर गिरे। हादसे के बाद मेडिकल टीम तुरंत उनके पास पहुंची।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 26, 2026

सीडबल्यूजी

इंग्लिश जिम्नास्ट को लगी गंभीर चोट, हॉस्पिटल ले जाया गया। (Photo: CWG/X)

Gabriel Langton Injury, Commonwealth Games 2026: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मेन्स टीम जिम्नास्टिक फाइनल इवेंट के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 19 वर्षीय इंग्लिश जिम्नास्ट गेब्रियल लैंगटन हाई बार पर अपना रूटीन पूरा कर रहे थे, तभी उनका हाथ फिसल गया और वे बार को पकड़ने में असफल रहे। इसके बाद वे सीधे सिर और गर्दन के बल जमीन पर गिर पड़े। हादसे के तुरंत बाद मेडिकल टीम उनके पास पहुंची। कुछ देर तक मौके पर ही इलाज किया गया, उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jul 2026 03:36 pm

Published on:

26 Jul 2026 03:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा हादसा, स्टंट करते वक्त सिर के बल गिरा जिम्नास्ट, अफरा तफरी में ले जाया गया हॉस्पिटल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

फ्लॉप अभिषेक शर्मा को क्यों मिल रहे मौके? सैमसन के साथ हो रहा भेदभाव, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने पूछा तीखा सवाल

abhishek sharma and sanju samson
क्रिकेट

Hardik Pandya के लिए CSK ने खोला खजाना, 20 करोड़ की ट्रेड डील में मुंबई इंडियंस को दिया ऑफर

Hardik Pandya IPL 2027, CSK trade Hardik Pandya
क्रिकेट

India Debutants in 2026: साल 2026 में टीम इंडिया में नई जनरेशन की एंट्री, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में इन 8 खिलाड़ियों ने किया डेब्यू

Team India debutants 2026, Indian cricket new players, Manav Suthar
क्रिकेट

IND vs ZIM: क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टूट जाएगा पहली क्लीन स्वीप का सपना? जानें मैच के समय कैसा रहेगा हरारे का मौसम

Team India
क्रिकेट

IND vs ZIM 3rd T20I: ईशान किशन को टीम से बाहर करने की मांग, आकाश चोपड़ा ने कहा प्रभसिमरन को दो मौका

Ishan kishan century against afghanistan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.