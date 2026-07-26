IND vs ZIM: भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, टीम में किए दो बड़े बदलाव, देखें प्लेइंग 11

India vs Zimbabwe 3rd T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत पहले दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा चुका है। ऐसे में वह इस आखिरी मुकाबले को भी जीतकर जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ करना चाहेगा। वहीं जिम्बाब्वे अपनी इज्जत बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।