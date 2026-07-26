क्रिकेटर्स की इनसाइड टिप्स से जीतती थी सट्टा, एक रियलिटी शो में पामेला सेरेना ने किया खुलासा

पामेला सेरेना ने एक रियलिटी शो में बताया की कैसे उन्होंने क्रिकेट मैचों की फिक्सिंग से सट्टे में खूब पैसा कमाया है। (Photo - IANS)
Cricket Match Fixing news: 'लॉक अप सीजन 2' (Lock Upp Season 2) का सीक्रेट-रिवील सेगमेंट दर्शकों को लगातार चौंका रहा है। एलिमिनेशन से बचने के लिए कंटेस्टेंट्स को अपने सबसे गहरे राज दुनिया के सामने रखने पड़ते हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में पामेला सेरेना ने क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ा एक ऐसा राज खोला, जिसने शो के बाकी कंटेस्टेंट्स और दर्शकों, दोनों को सन्न कर दिया। पामेला ने कबूल किया कि स्टूडेंट लाइफ के दौरान उन्होंने क्रिकेट मैचों की इनसाइडर जानकारी का इस्तेमाल करके भारी सट्टेबाजी की थी।
इस हफ्ते एलिमिनेशन से बचने के लिए पामेला और सूफी मोतीवाला को चुना गया था। पामेला ने बजर दबाकर अपने राज का खुलासा करने का फैसला किया। जब स्क्रीन पर मैच फिक्सिंग (Match Fixing) लिखा आया, तो पामेला घबरा गईं। उन्होंने तुरंत साफ किया कि उन्होंने कभी मैच फिक्स नहीं किए, बल्कि क्रिकेटर्स से मिलने वाली टिप्स के जरिए सट्टा लगाया था। पामेला ने कहा, 'मेरे एक दोस्त की कई क्रिकेटरों से बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसे सीधे टीम के अंदर से टिप्स मिलती थीं कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाएगा। लंदन में सट्टेबाजी (betting) कानूनी है। इसलिए मैंने उन टिप्स का इस्तेमाल करके मैच पर दांव लगाया और बहुत सारा पैसा कमाया।' हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज उन्हें अपने इस काम पर कोई गर्व नहीं है।
पामेला ने बताया कि उस समय स्टूडेंट होने के नाते आसानी से मिलने वाले पैसे उन्हें बहुत रोमांचित करते थे। लेकिन, अब जब वह मुड़कर देखती हैं, तो उन्हें इसका पछतावा होता है। उन्हें लगता है कि जल्दी पैसे कमाने के लालच में उन्होंने गलत रास्ता चुना था।
यूके (UK) में जन्मी पामेला 2012 में दुबई शिफ्ट हो गई थीं। वह एक ब्यूटी क्वीन हैं और 'मिस यूनिवर्स दुबई 2021' का ताज जीत चुकी हैं। इसके अलावा वह लंदन में रियल एस्टेट बिजनेस चलाती हैं और नेटफ्लिक्स के शो देसी ब्लिंग (Desi Bling) से काफी मशहूर हुई हैं। बता दें इस रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' के विजेता को 1 करोड़ रुपये की बड़ी इनामी राशि मिलेगी।
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