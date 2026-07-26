क्रिकेटर्स की इनसाइड टिप्स से जीतती थी सट्टा, एक रियलिटी शो में पामेला सेरेना ने किया खुलासा

इस हफ्ते एलिमिनेशन से बचने के लिए पामेला और सूफी मोतीवाला को चुना गया था। पामेला ने बजर दबाकर अपने राज का खुलासा करने का फैसला किया। जब स्क्रीन पर मैच फिक्सिंग (Match Fixing) लिखा आया, तो पामेला घबरा गईं। उन्होंने तुरंत साफ किया कि उन्होंने कभी मैच फिक्स नहीं किए, बल्कि क्रिकेटर्स से मिलने वाली टिप्स के जरिए सट्टा लगाया था। पामेला ने कहा, 'मेरे एक दोस्त की कई क्रिकेटरों से बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसे सीधे टीम के अंदर से टिप्स मिलती थीं कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाएगा। लंदन में सट्टेबाजी (betting) कानूनी है। इसलिए मैंने उन टिप्स का इस्तेमाल करके मैच पर दांव लगाया और बहुत सारा पैसा कमाया।' हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज उन्हें अपने इस काम पर कोई गर्व नहीं है।