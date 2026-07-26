India Debutants in 2026: साल 2026 में टीम इंडिया में नई जनरेशन की एंट्री, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में इन 8 खिलाड़ियों ने किया डेब्यू

टी20 क्रिकेट में साल 2026 में कई नए खिलाड़ियों ने नीली जर्सी पहनी। प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में अपना टी20 डेब्यू किया। जिम्बाब्वे दौरे पर हरारे में अशोक शर्मा और तेज गेंदबाज यश ठाकुर को पहली बार टी20 इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। वहीं, सबसे बड़ा धमाका किया बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर (ओल्ड ट्रैफर्ड) में मात्र 15 साल और 99 दिन की उम्र में डेब्यू किया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया और अपने डेब्यू में 2 शानदार छक्के जड़े। कुल मिलाकर, 2026 में इन युवा डेब्यूटेंट्स ने साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद सुरक्षित और आक्रामक हाथों में है।